Infarto mentre guida, il ciclista Van Hooydonckin gravissime condizioni

Il ciclista Nathan Van Hooydonck, 27 anni, è ricoverato in condizioni disperate in ospedale a causa di un malore mentre era a bordo della sua auto a Kalmthout, in Belgio. Van Hooydonck si sarebbe sentito male mentre era alla guida della sua vettura, una Range Rover nera.

L’incidente quando la macchina con a bordo il ciclista ventisettenne con la moglie, era ferma con semaforo rosso all`incrocio tra Dorpsstraat e Kapelsesteenweg, nel centro di Kalmthout: all`improvviso Van Hooydonck si sarebbe accasciato sul volante schiacciando l`acceleratore e per questo la macchina avrebbe attraversato l`incrocio tagliando la strada alle macchine che sopraggiungevano. Al fianco del ciclista della Jumbo-Visma c`era anche la moglie Alicia all’ottavo mese di gravidanza, che fortunatamente non avrebbe riportato ferite, ma è stata portata ugualmente in ospedale per accertamenti. Sono rimasti feriti anche una donna e un bambino a bordo di un Range Rover.