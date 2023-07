Inevitabile alzare i tassi La cura è il Pnrr

Giorgio

La Malfa

Raffreddare l’inflazione è stato ed è necessario. Per riuscire a farlo, è inevitabile l’aumento dei tassi d’interesse, anche se questo comporta un rischio di recessione per l’economia europea. In questi mesi l’Italia è andata meglio di altri Paesi dell’euro, ma ora i segnali che vengono dalla produzione industriale sono inequivocabili. Su questa diagnosi i discorsi ascoltati ieri nel corso dell’assemblea dell’Associazione Bancaria Italiana, quello del presdente dell’Abi Patuelli, quello del governatore della Banca d’Italia Visco e quello del ministro dell’Economia Giorgetti sono stati largamente coincidenti, così come sulla considerazione che banche e imprese italiane si sono molto rafforzate in questi ultimi anni cosicché si può sperare di uscire dalla flessione congiunturale con meno danni che in passato.

Patuelli e Visco hanno insistito a lungo sull’importanza dei passi avanti che dovrebbe fare l’Europa in vari campi. L’europeismo nelle loro parole non è una esortazione retorica, ma una necessità in un mondo percorso da grandi fattori di instabilità. Il ministro Giorgetti è apparso largamente in sintonia con queste valutazioni come si è notato dal fatto che si è ben guardato dall’unirsi alla polemica di altri esponenti del governo contro la Bce ed ha solo accennato all’idea di collocare la ratifica del trattato del Mes da parte dell’Italia in un negoziato che comprende anche l’unione bancaria e il patto di stabilità.

Semmai il ministro avrebbe potuto dire qualcosa di più impegnativo sul Pnrr sulla cui importanza per attenuare il rischio di recessione si erano soffermati sia Patuelli che Visco. E forse avrebbe dovuto spendere qualche parola per rassicurare il mondo dell’economia che il governo ha ben presente che, venendo meno gli interventi della Bce, è indispensabile mantenere il bilancio dello Stato lungo un sentiero che garantisca la riduzione progressiva del rapporto fra il debito pubblico e il Pil.