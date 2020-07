Roma, 17 luglio 2020 - Lieve aumento dei casi di Coronaviruis in Italia. E' questa la conclusione del report di monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di Sanità relativo al periodo 6-12 luglio. L'indice di trasmissibilità nazionale (Rt) è salito a 1,01 per "la presenza di focolai più o meno rilevanti dovuti per lo più a casi importati dall'estero", secondo quanto spiega Gianni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive del ministero della Salute. E anche si tratta di una situazione "sostanzialmente stazionaria", Rezza sottolinea "la necessità di continuare a mantenere i comportamenti ispirati alla prudenza. Da parte sua la sanità pubblica deve intervenire rapidamente per individuare eventuali focolai e metterli sotto controllo rapidamente".

Covid, il bollettino del 17 luglio

Nel complesso, il quadro generale della trasmissione e dell'impatto dell'infezione da SARS-CoV-2 nel nostro Paese rimane "a bassa criticità". Tuttavia in quasi tutte le Regioni sono stati diagnosticati nuovi casi di infezione nella settimana presa in esame, con numeri in aumento rispetto a quella precedente. Tale riscontro in gran parte è dovuto alla intensa attività di screening con identificazione dei contatti stretti. Oltre ai focolai attribuibili alla reimportazione dell'infezione, vengono segnalate alcune piccole catene di trasmissione di cui rimane non nota l'origine. Si segnala in alcune Regioni/PA la presenza di nuovi casi di infezione importati da altra Regione e/o da Stato Estero. La situazione epidemiologica è dunque "estremamente fluida".

In particolare sono sei le regioni italiane in cui l'indice di contagiosità Rt ha superato il livello di guardia (che è 1). Si tratta di Veneto, Toscana, Lazio, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Questi i dati riferiti alle singole Regioni e alle Province autonome:

- Abruzzo: Rt 0,21

- Basilicata: Rt 0,02

- Calabria: Rt 0,13

- Campania: Rt 0,93

- Emilia Romagna: Rt 1,06

- Friuli-Venezia Giulia: Rt 0,77

- Lazio: Rt 1,23

- Liguria: Rt 0,78

- Lombardia: Rt 1,14

- Marche: Rt 0,63

- Molise: Rt 0,05

- Piemonte: Rt 1,06

- Bolzano: Rt 0,14

- Trento: Rt 0,25

- Puglia: Rt 0,07

- Umbria: Rt 0,39

- Sardegna: Rt 0,32

- Sicilia: Rt 0,43

- Toscana: Rt 1,24

- Valle d'Aosta: Rt 0,19

- Veneto: Rt 1,61