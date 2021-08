Roma, 13 agosto 2021 - E' in calo l'indice Rt in Italia, passato da 1.56 della scorsa settimana a 1.27 di questa. E' quanto emerge dalla bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss. Ancora in salita invece l'incidenza, passata a quanto si apprende da 68 casi settimanali per centomila abitanti a 73 per centomila.

© Riproduzione riservata