Roma, 2 aprile 2021 - Una buona notizia. Scende a 0.98 sotto la soglia d'allarme di 1 (range 0,87 - 1,11) il valore dell'Rt nazionale che la scorsa settimana era a da 1.08. L'incidenza dei casi Covid si attesta a 232 casi ogni 100mila abitanti contro i 240 della scorsa settimana. Ma è un quadro fatto di luci e ombre. "Sono undici le Regioni e province autonome con un Rt puntuale maggiore di 1", evidenzia la bozza del report Iss-ministero della Salute. Le Regioni sono: Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, valle d'Aosta e Veneto. "Tra queste, due Regioni (Campania e Valle d'Aosta) hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 3", aggiungono gli esperti. Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità: "la curva epidemica inizia a decrescere ma si tratta di una decrescita molto lenta". Sulla riapertura delle scuole Brusaferro parla di "necessità" e "investimento", ma servono rigore e controlli. Rezza: "Fatichiamo a contenere le varianti. La brasiliana è concentrata nell'Italia centrale".

L'indice contagio Rt Italia, regione per regioni:

Abruzzo, 0.81

Basilicata, 1.15

Calabria, 1.33

Campania, 1.33

Emilia Romagna, 0.83

Friuli Venezia Giulia, 0.98

Lazio, 0.98

Liguria, 1.02

Lombardia, 0.89

Marche, 1.04

Molise, 1

Piemonte, 0.96

Provincia autonoma di Bolzano, 0.8

Provincia autonoma di Trento, 0.83

Puglia, 1.09

Sardegna, 1.18

Sicilia, 1.08

Toscana, 1.08

Umbria, 0.83

Valle d'Aosta, 1.52

Veneto, 1.12.

I colori delle regioni

Oggi i nuovi colori delle regioni che, comunque, non potranno più tornare in giallo almeno fino a maggio, così come previsto dal nuovo nuovo decreto decreto Draghi che entrerà in vigore il 7 aprile (testo definitivo in Pdf). Veneto, Marche e Trento in zona arancione.

Contagi e ricoveri

Ieri i dati della Fondazione Gimbe hanno evidenziato che nella settimana 24-30 marzo 2021, rispetto alla precedente, è stata registrata una nuova riduzione dei nuovi casi (141.396 rispetto a 150.181, pari a -5,9%) a fronte di un incremento del 4,8% dei decessi (3.000 rispetto a 2.878). Stabili i casi attualmente positivi (562.832) mentre sono in aumento del 2,8% i ricoveri con sintomi (29.231 rispetto a 28.428) e del 4,8% le terapie intensive (3.716 rispetto a 3.546).

Quadro confermato dall'Iss, secono cui in Italia il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è "complessivamente in aumento e sopra la soglia critica", è al 41% contro il 39% della scorsa settimana. E rimane alto il numero di regioni e province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica: sono 14, contro le 12 della settimana precedente. E' inoltre ancora in salita e sopra la soglia critica anche il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale (44%).

E' in lieve aumento la percentuale dei casi di Covid rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti (34,4% contro il 33,8% della scorsa settimana). E mentre salgono i casi intercettati con le attività di tracciamento dei contatti, "sono in diminuzione il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (49.186, contro i 53.837 della settimana precedente)", evidenzia l'Iss.

Le regioni a rischio alto

La bozza del monitoraggio Iss-MInistero della Salute indica che complessivamente il rischio epidemico si mantiene a livelli elevati con sei Regioni (Calabria, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia, Toscana e Veneto) che hanno un livello di rischio alto. Tredici Regioni o Province autonome hanno una classificazione di rischio moderato (di cui sette ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e una Regione (Basilicata) e una Provincia Autonoma (Bolzano) hanno una classificazione di rischio basso. Le sette regioni "ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane" sono Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, la provincia autonoma di Trento e la Sardegna.

Preoccupano le varianti

Nel documento si segnala inoltre che la circolazione di varianti a maggior trasmissibilità è "largamente dominante nel Paese il che indica la necessità di non ridurre le attuali misure di restrizione". Inoltre, i dati di incidenza e trasmissibilità, "seppure in lieve decremento, uniti al forte sovraccarico dei servizi ospedalieri richiedono di mantenere rigorose misure di mitigazione nazionali accompagnati da puntuali interventi nelle aree a maggiore diffusione. Si ribadisce, anche alla luce della ormai ampia diffusione di alcune varianti, di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche".

Brusaferro: curva decresce molto lentamente

Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, in conferenza stampa ha sottolineato che "nell'ultimo periodo la curva epidemica inizia a decrescere ma si tratta di una decrescita molto lenta". Una situazione comunque migliore di altre parti d'Europa: "In alcuni Stati anche vicini vediamo una intensificazione della circolazione. In quasi tutti i Paesi europei c'è stata una ripartenza" dei contagi. Brusaferro ha lanciato l'allerta per le terapie intensive: "I ricoveri sono ancora in crescita e destano preoccupazione i dati di saturazione al 41% di pazienti Covid delle terapie intensive", ma con la prospettiva positiva che "l'andamento delle vaccinazioni sta rapidamente crescendo". "La percentuale di focolai tra le strutture ospedaliere e le Rsa ha avuto una regressione molto netta, anche questo dovuto alla strategia vaccinale, con sanitari e Rsa tra le priorità". E infine ha chiarito: "L'età media di chi contrare l'infezione è stabile ed è intorno ai 40-50 anni ma il numero di nuovi casi tra operatori sanitari rimane basso, a conferma dell'efficacia delle vaccinazioni. C'è anche una decrescita dei casi tra gli over-80, sempre attribuibile alle vaccinazioni".

Riapertura scuole

La riapertura delle scuole per Brusaferro "è un investimento", ma servono rigore e controlli: "L'apertura delle scuole necessita di misure molto strette di controllo. L'incidenza ancora elevata mostra una tendenza a decrescere, possiamo immaginare di poter tenere questa situazione mantenendo contemporaneamente un rigoroso rispetto delle altre misure. Facciamo un investimento sulla scuola, che richiede grande attenzione in tutto il resto".

Rezza: variante la brasiliana al Centro

L'epidemiologi Gianni Rezza in conferenza stampa ha parlato di varianti Covid: "La brasiliana ci preoccupa di più, non corre di più della variante Uk ma è concentrata nell'Italia centrale, con punte del 20%. Uno sforzo di contenimento di questa variante va fatto. Le misure riescono ad arginare in parte la corsa di queste varianti che pero fatichiamo a contenere". Rezza ha confermato il lento calo: "La situazione è in miglioramento ma l'indice Rt è ancora vicino all'1 e anche l'incidenza, che è in lieve diminuzione, è comunque elevata. E resta elevatissimo il tasso di occupazione in terapia intensiva, ora al 41%. Quindi ci sono dei segnali che ci dicono che da una parte l'infezione sta leggermente diminuendo ma dall'altro il carico sui servizi assistenziali resta pesante".

Rezza: seconda dose con stesso vaccino

Non a mix di vaccini: non ci sono ancora studi. Rezza assicura che in Italia la situazione vaccini garantisce a tutti una seconda dose con lo stesso siero, senza miscugli nei richiami, per ora, azzardati: "Sul richiamo con un vaccino diverso, gli inglesi con vari studi stanno valutando sul campo questa possibilità ma per ora non abbiamo dati da studi clinici, ma da qui a pochi mesi dovremmo averli. Per ora non abbiamo questo problema in Italia, perchè abbiamo abbastanza vaccini per fare i richiami con lo stesso vaccino come da protocolli".

