Il ponte dal Nepal all'India, la tassa non pagata, l'arresto: il caso di Federico Negri

Roma, 11 agosto 2022 - Rischia otto anni di carcere Federico Negri , l'italiano di Pozzolo Formigaro, nell'Alessandrino, che a metà luglio ha attraversato un ponte che collega il Nepal all'I ndia senza pagare una tassa di alcune decine di euro. Il giovane ventiquattrenne è stato posto in arresto dalla polizia dello stato dell' Uttar Pradesh .

Federico Negri, reduce da un viaggio di oltre due anni che lo ha portato in Asia, prima in Cina e poi in Nepal, stava rientrando in Italia. Una volta messo piede in India dopo aver attraversato un ponte che la collega al Nepal, è stato fermato dalle autorità dell'Uttar Pradesh che hanno riscontrato l'infrazione: non aver pagato 40 euro per l'attraversamento. Federico, rinchiuso nel carcere di Maharajganj, sarebbe dovuto uscire su cauzione, ma invece è rimasto nel penitenziario, in quanto l'arresto è stato convalidato.

Dopo il video appello lanciato dalla madre, Silvia Ordini, insieme al padre Guido Negri e alla sorella Ilaria, ancora niente è cambiato. Intanto è arrivato un nuovo appello alle istituzioni italiane, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al ministro degli Esteri Luigi di Maio, affinché il caso di Federico Negri non venga dimenticato e si continui a mantenere alta l'attenzione non solo in Italia, ma anche in India. L'obiettivo naturalmente è quello di far tornare il prima possibile Federico a casa.

Ha parlato il sindaco di Pozzolo Formigaro Domenico Miloscio e anche l'avvocato del giovane imprigionato in India, Claudio Falletti. "Ritengo non possa essere una soluzione la detenzione in carcere da 2 a 8 anni - sottolinea Miloscio - È inammissibile, soprattutto per un ragazzo che ha fatto nulla di male, se non contravvenire a una norma". "Stiamo formulando appello contro la decisione del giudice - ha invece detto il legale Falleti - che ha respinto la richiesta di liberazione su cauzione nell'udienza dell'8 agosto. Chiederemo la magistratura superiore la riveda".