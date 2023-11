Indagine sul Covid, ok del Senato

Via libera dall’Aula del Senato al ddl l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dal Covid. I voti favorevoli sono stati 94, i contrari 64, nessun astenuto. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, tornerà a Montecitorio per via delle modifiche in commissione Affari sociali. A votare sì la maggioranza e Italia Viva di Matteo Renzi. Contrarie il resto delle opposizioni. Ha preso la parola in dissenso dal gruppo (ieri ancora in comune) Marco Lombardo, senatore di Azione, per spiegare che in dissenso alla dichiarazione di voto del capogruppo Renzi "Azione ha sempre sostenuto le misure prese per contenere la pandemia se pure all’opposizione del governo Conte II".

"Il Paese ha combattuto in trincea una guerra contro un nemico invisibile e spietato. Io ne sono orgogliosa e sarò grata per sempre a tutti" ha detto la grillina Mariolina Castellone.

"Mi piacerebbe una Commissione come in Uk senza limiti di indagine e senza politici, totalmente indipendente. Quella si che è una cosa seria. Così invece rischia di farne le spese solo la verità. Voterò contro", è il giudizio del senatore Pd e microbiologo Andrea Crisanti.