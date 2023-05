Naufragio nel Lago Maggiore, la barca intestata a una società fantasma. A bordo 007 italiani e del Mossad

Sesto Calende (Varese) – La società Love Lake risulta "inattiva", dai registri della Camera di commercio di Varese. E il sito internet è irraggiungibile da lunedì, all’indomani del naufragio della barca ’Good...uria’ nelle acque del lago Maggiore costato la vita a tre passeggeri (Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi, dell’intelligence italiana, e Erez Shimoni, ex uomo della sicurezza israeliana) e alla moglie dello skipper Claudio Carminati, la 50enne russa Anya Bozhkova. Una Srl iscritta al registro imprese, emerge dai documenti societari, lo scorso 13 aprile, intestata a Bozhkova e con sede nella villetta ai margini di Sesto Calende (Varese) dove la donna aveva lavorato fino al 2016 come badante, e dove aveva stabilito la sua residenza. Un capitale sociale di 500 euro (25 euro messi da Carminati e 475 euro da Bozhkova, amministratrice unica), con oggetto "attività di boat and breakfast, organizzazione di escursioni, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande".

Le operazioni di recupero sul Lago Maggiore

Una cornice che appare poco solida, per un’attività lanciata nel business degli eventi privati e delle mini-crociere per il florido turismo lacustre. Elementi al centro delle indagini coordinate dal procuratore di Busto Arsizio Carlo Nocerino e dal pm Massimo De Filippo, assieme al rispetto delle misure di sicurezza sulla navigazione e della capienza massima, certificazioni, assicurazione e manutenzione del natante costruito 40 anni fa. Al vaglio anche una eventuale sottovalutazione dei rischi da parte dello skipper, la tempestività del suo intervento e delle sue manovre per tornare a riva. Carminati è indagato per naufragio colposo e omicidio colposo, anche a titolo di garanzia per consentirgli di nominare un consulente in vista dei prossimi accertamenti, a partire dall’autopsia sulle vittime e dagli esami sulla barca, ieri sollevata dal fondale del lago, profondo una quindicina di metri. Lunedì, nelle ore successive all’incidente, il 53enne, sotto choc per la perdita della moglie e per aver rischiato a sua volta la vita, è stato ascoltato dai carabinieri e ha fornito la sua ricostruzione sulla dinamica. "Non appena è scoppiata la tempesta ho cercato di tornare a riva – ha spiegato – ma siamo stati sorpresi dal maltempo e travolti".

A bordo, oltre a Carminati e alla moglie, c’erano 21 passeggeri, tutti 007 o ex 007 italiani e israeliani: 13 dell’intelligence israeliana e 8 di quella italiana. Tutti alloggiavano in un albergo vicino all’aeroporto di Malpensa. Da fonti vicine alle indagini non sembrano emergere elementi che farebbero pensare ad attività diverse rispetto alla versione ufficiale fornita dal Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, cioè "un incontro conviviale organizzato in occasione del festeggiamento del compleanno di uno della comitiva" (uno degli 007 israeliani sopravvissuti) formata da persone appartenenti allo stesso ambiente di lavoro. Sembra poco plausibile l’ipotesi di un incontro segreto, o di un appostamento in mezzo al lago, su un’antica Navetta olandese usata per trasportare turisti. Il meeting di lavoro, invece, potrebbe essersi tenuto nei giorni precedenti, nell’ambito delle attività di cooperazione riservate fra esponenti dei servizi segreti italiani e il Mossad. Gli uomini dell’intelligence di Tel Aviv sono stati rimpatriati, con un jet privato per voli sensibili, dopo l’incidente. Anche gli italiani sarebbero già fuori zona, dopo aver messo a verbale le loro testimonianze.