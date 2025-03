Indagati per corruzione. Ex vertici di Conad nei guai. Sequestrati 36 milioni

Un euro. A tanto le società riconducibili al broker Raffaele Mincione hanno acquistato il patrimonio immobiliare di Auchan Italia Spa. Una trattativa, al centro dell’operazione ‘Mont Blanc’ con cui Conad ha acquisito il ramo italiano del colosso francesce dei supermercati, che era apparsa quantomeno opaca ai soci del consorzio. Da questi sospetti, confluiti in un esposto presentanto a luglio del 2022 alla Guardia di Finanza bolognese, è partita l’inchiesta che adesso vede indagati per corruzione tra privati, fra gli altri, l’ex ad di Conad Francesco Pugliese e dell’ex direttore finanziario della stessa Mauro Bosio. Un’indagine (in cui il consorzio Conad è parte lesa) che ieri ha portato le Fiamme Gialle a eseguire un sequestro preventivo, per equivalente, di 36 milioni di euro a carico dei nove indagati, accusati anche di autoriciclaggio.

Con l’ex ad Pugliese, oggi nel Cda di De Cecco, risultano indagati anche la moglie e il figlio; con Bosio il fratello. Per il Nucleo di polizia economico finanziaria bolognese, che ha svolto le indagini coordinato dai pm Francesco Caleca e Michela Guidi, avrebbero ricevuto tangenti da Marco Candiani, importante imprenditore del settore degli autotrasporti; e dal broker Mincione, già coinvolto in Vaticano nel processo per la compravendita da parte della Santa Sede del palazzo di Sloane Avenue a Londra che ha riguardato anche il cardinal Becciu e che aveva avviato una causa in Inghilterra contro la Segreteria di Stato della Santa Sede.

Gli accertamenti dei finanzieri, seguiti all’esposto presentato dai legali rappresentanti delle cooperative Conad Nord Ovest e Conad Centro Nord, hanno permesso di individuare quello che è considerato il fulcro dell’attività delittuosa, ossia la società Ramaf Srl, costituita, con la complicità dei famigliari, il 15 novembre del 2017 proprio da Pugliese e Bosio. Questa società, schermata da una fiduciaria, per l’accusa sarebbe stata utilizzata dagli indagati per veicolare, sotto forma di pagamenti relativi a consulenze, le mazzette ricevute dagli imprenditori in cambio di consistenti favori. I proventi di queste ‘consulenze’, mascherati da formale distribuzione dei dividendi, sarebbero tornati poi nella disponibilità esclusiva dei due ex manager di Conad, che li avrebbero reinvestiti così da nascondere la provenienza delle somme, ma non solo: avrebbero finanziato anche la sistematica partecipazione alle ‘Mille Miglia’, alla quale Pugliese partecipava con una Triumph d’epoca, acquistata proprio utilizzando i profitti in ipotesi di accusa illeciti.

In particolare, la Procura bolognese contesta agli indagati due operazioni ‘oscure’: in primo luogo le ‘consulenze’ per procacciare affari fornite da Ramaf alla Orlando Marconi Trasporti Srl e alla Stef Frozen Italia Spa, entrambe rappresentate da Candiani, due società che vantavano già contratti con Conad per il trasporto delle merci deperibili. Malgrado questo, le ‘consulenze verbali’ avrebbero portato nelle tasche della Ramaf (e quindi di Pugliese e Bosio) 3 milioni di euro.

E poi l’affare ‘Mont Blanc’. I rapporti fra Conad e Mincione nell’ambito dell’acquisizione di Auchan erano nati a seguito della necessità di trovare un partner vista l’entità dell’operazione finanziaria. Partner trovato in Wrm Group, società facente capo al broker. In un complesso giro di acquisizioni societarie, attraverso la costituzione del veicolo societario Bdc, Mincione era diventato proprietario degli immobili del gruppo francese, che erano stati poi affittati a Conad. Del cda di Bdc facevano parte Pugliese, Mincione e Bosio. A seguito di quella operazione, stando a quanto riscontrato dalla finanza, sui conti della Ramaf il broker aveva versato, sempre mascherati da saldo per consulenze, 11 milioni e 300mila euro. Nel corso dell’indagine, la società milanese era stata oggetto, nel 2023, di una perquisizione: una settimana dopo, non esisteva più, i suoi utili reinvestiti da Pugliese e figlio in una nuova Srl.