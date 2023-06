Incontro Conte-Schlein È il “patto della limonata“

Alla fine si sono incontrati. Dopo giorni di incroci d’agende e di valutazioni sul cosa sarebbe stato meglio fare, Giuseppe Conte ed Elly Schlein si sono visti a Campobasso per un aperitivo a base di limonata a favore di fotografi. È durato una quarantina di minuti, ma non è stato un faccia a faccia. Con loro c’erano il candidato alla guida del Molise, Roberto Gravina, e il leader di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. Il presidente Cinque stelle e la segretaria Pd si sono mostrati insieme, ma senza presentarsi l’uno accanto all’altra alle telecamere per una dichiarazione e senza condividere un comizio. "Stiamo lavorando con uno spirito di squadra", ha comunque assicurato Conte.