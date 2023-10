Incidenti, weekend nero. Morti anche due bambini

È stato un fine settimana di sangue quello che si è consumato sulle strade italiane, con un bilancio pesante: sono morti in diversi incidenti un 20enne (deceduto in Ogliastra mentre tornava da una serata con 4 amici rimasti feriti), una bambina di 10 anni (frontale fatale nel Barese), una di 11 mesi (in Abruzzo), un 40enne e una 57enne.