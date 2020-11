Bolzano, 14 novembre 2020 - Due morti e tre feriti in quattro distinti incidenti in montagna Davvero un sabato da dimenticare per gli appassionati di escursioni e arrampicate. Una vittima è morta in Trentino Alto Adige, l'altra in Lombardia.

Trentino, tre incidenti, uno mortale

Ad Appiano, vicino Bolzano, un uomo è morto precipitando in un bosco per circa 200 metri. La salma è stata recuperata dall'elicottero di soccorso con il verricello.

Ha invece riportato gravi ferite un alpinista scivolato su un nevaio durante la scalata di Cima di Campolago, sopra Vandoies, in val Pusteria, mentre due vicentini, un uomo e una donna di 56 anni, sono stati soccorsi sotto cima Grugola, nel gruppo di Folga, a una quota di circa 2.300 metri: entrambi sono scivolati per circa 70 metri lungo un ripido pendio erboso mentre stavano scendendo dalla cima della montagna. La più grave è parsa subito la donna che si è procurata dei politraumi finendo contro un masso, mentre l'uomo si è infortunato a una spalla.

L'altro incidente mortale si è verificato nel pomeriggio in Valtellina. A perdere la vita, attorno alle 15.30, un escursionista lombardo di 34 anni che è scivolato durante un'uscita sul monte Pallino a circa 2000 metri di quota. A lanciare l'allarme al Soccorso Alpino del Sagf della Guardia di finanza di Sondrio e alla VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna è stato l'amico, poi recuperato illeso. In serata erano ancora in corso gli accertamenti di polizia giudiziaria e non sono state rese note le generalità della vittima, in attesa anche di informare i familiari dell'escursionista deceduto.