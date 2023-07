Perché i giovani fanno molti incidenti stradali? Le scuole guida: “Il problema non sono (solo) le auto potenti”

“Lasciare bolidi ai neopatentati può essere pericoloso, soprattutto se non hanno l’esperienza. Il problema non è tanto l’essere neopatentati, ma l’aver fatto poca esperienza prima di conseguire la patente". È quanto afferma Emilio Patella, segretario nazionale Autoscuole Unasca.

Un incidente

Andrebbero aumentate le ore di guida?

"Notevolmente. Oggi in Italia per fare l’esame sono obbligatorie solo 6 ore di guida che sono pochissime ma sufficienti a conseguire la patente visto che l’esame è abbastanza facile. Sei è un numero ridicolo a fronte di una media europea che supera le 20 ore. A queste bisognerebbe affiancare una formazione teorica obbligatoria, essenziale per rendersi conto dei rischi. Conoscere i segnali stradali e rispondere in maniera esatta ai quiz non basta. Per guidare occorre una consapevolezza maggiore".

Corsi obbligatori sulla sicurezza stradale?

"Sarebbe necessario inserire la sicurezza stradale nel corso della patente e renderlo obbligatorio. Ora si può accedere ai quiz anche senza seguire le lezioni di teoria. E chi decide di fare il corso spesso segue lezioni finalizzate solo a superare l’esame".

Il limite elevato a tre anni per la guida di auto potenti da parte dei neopatentati aiuterà?

"La limitazione della potenza che sta introducendo il governo serve a poco perché molto spesso in famiglia non c’è una macchina adeguata e si rischia che il ragazzo non possa guidare per tre anni. Il risultato è che quando si rimette alla guida è peggio di quando ha conseguito la patente. Una misura efficace sarebbe l’introduzione delle patente graduale, come in Austria: potenza limitata e restrizioni per i primi due anni e test e formazione prima di passare a veicoli più impegnativi".

Quali sono le principali criticità che incontrano i giovani che si mettono alla guida?

"I giovani di oggi sono molto meno portati a guidare rispetto al passato: sembrano svogliati, hanno meno manualità".

Le macchine elettriche presentano differenze che potrebbero metterli in difficoltà?

"Sì perché il motore è sempre ‘in presa’, basta accelerare e la macchina parte a razzo. L’accelerazione e la la frenata vanno graduate meglio. Anche il trasferimento del carico in curva, soprattutto a certe velocità, è diverso".