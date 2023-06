Ubriaco e a folle velocità. Arrestato l’uomo che ha travolto e ucciso i due camerieri che spingevano l’auto guasta

Era ubriaco il conducente della Bmw che, domenica scorsa, procedendo ad alta velocità, ha travolto e ucciso due camerieri che stavano spingendo la loro auto, una Peugeot 206, in panne su un viadotto del comune di Simbario (Vibo Valentia).

Bruno Vavalà di 23 anni e Nicola Callà di 60 anni, entrambi residenti a Serre San Bruno, stanno tornando a casa, alla fine del servizio in un ristorante della costa jonica, ma la loro vettura si ferma per un guasto.

La dinamica

Sono circa le 3.50. I due scendono a spingere mentre altri due colleghi restano nell’auto nel tentativo di far ripartire l’utilitaria. Nel buio si sente il rombo di una potente Bmw, guidata da un 31, Daniele Ciconte, residente a Sorianello, in auto assieme a un amico.

L’auto tedesca, che viaggia a velocità molto superiore a quella consentita su quel tratto chiamato Trasversale delle Serre – 70 chilometri –, non riesce a evitare l’impatto violento con la 206 che procede a spinta. Un urto terribile, Callà muore sul colpo, il 23enne Vavalà viene sbalzato giù dal viadotto, precipitando per oltre 15 metri. Per Bruno non c’è nulla da fare, per recuperarne il corpo è necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Feriti, ma solo lievemente, gli altri due occupanti della Peugeot.

Due camerieri falciati mentre spingono l’auto Avevano appena finito il turno di notte

Soccorsi inutili

«Non è giusto morire così», dice Maurizio Arena il soccorritore che ha riportato su il corpo di Vavalà. Il guidatore e il suo amico, di ritorno da un banchetto nuziale, chiamano i carabinieri e il 118.

Investitore arrestato

Ciconte viene sottoposto all’alcoltest e risulta positivo. Viene arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di duplice omicidio stradale.

Folle velocità

Dai primi rilievi, risulta che i quattro camerieri sono stati centrati in pieno dalla Bmw che procedeva sicuramente ad alta velocità, vista la strisciata di pneumatico lasciata sull’asfalto per oltre centro metri, senza contare i danni subiti dalla Bmw nello scontro mortale. “Andavano a oltre cento chilometri all’ora”, commentano gli esperti.

Le indagini

Le indagini coordinate dal procuratore di Vibo Valentia, Camillo Falvo, e affidate ai carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno hanno accertato che Ciconte avesse un tasso alcolemico pari a 1,14 g/l, ossia oltre il doppio del limite massimo consentito per legge che è di 0,5 grammi per litro. L’udienza di convalida potrebbe avvenire oggi, mentre per il giorno dei funerali il sindaco di Serre San Bruno, Alfredo Barillari, ha proclamato il lutto cittadino.

Il 3 gennaio si era verificata una tragedia analoga. A perdere la vita fu Carmine Mannella, 32 anni, che si era accostato quasi nello stesso punto a causa di un’avaria. Sceso dall’auto, per controllarne lo stato, era stato travolto e ucciso da un’autovettura che procedeva nello stesso senso di marcia.