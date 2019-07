Verona, 18 luglio 2019 - Due persone sono morte e una terza è ricoverata all'ospedale di Verona a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la superstrada 450, tra Lazise e Calmasino, nel Veronese. I due sono stati investiti mentre stavano scendendo dalla loro vettura, ferma sul ciglio della strada, forse per un guasto. Sul posto i Carabinieri. Il ferito non sarebbe in gravi condizioni.

La persona rimasta ferita è stata trasportata in elicottero all'ospedale Borgo Trento di Verona. L'investitore, in base ai primi riscontri, è stato individuato, si tratta di un automobilista.