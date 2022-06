Incidente treno Roma: paura sull'Alta Velocità Torino-Napoli

Roma, 2 giugno 2022 - Incidente sulla linea ferroviaria Torino-Napoli, nella galleria Serenissima di Roma, dove intorno alle 14 è deragliato un treno dell'Alta Velocità.

Dalle prime informazioni sembra che una carrozza, l'ultima, sia uscita dai binari. Sul vagone interessato viaggiavano 219 persone. Contrariamente a quanto appreso in un primo momento, ci sarebbero ancora passeggeri a bordo.

Fonti tra i soccorritori riferiscono che non ci sono feriti ma si attendono ulteriori conferme. Sul posto i vigili del fuoco, anche con squadre Usar (Urban Search And Rescue), che operano in caso di eventi gravi come terremoti, esplosioni e crolli. Trenitalia sul suo sito parla di "inconveniente tecnico", ma le cause dell'incidente sono tutte da chiarire.

Pesanti conseguenze alla viabilità ferroviaria della Capitale: il traffico ferroviario nella stazione Roma-Prenestina è stato sospeso mentre le corse della linea Roma-Napoli e Roma-Pescara sono state deviate.

Trenitalia informa che i treni Regionali potranno subire cancellazioni e limitazioni di percorso.

Notizia in aggiornamento