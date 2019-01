Caserta, 17 gennaio 2019 - Un inseguimento finito in tragedia. Poco dopo le 19 di oggi, quattro persone sono morte in un incidente stradale lungo la statale 372 Telesina, nel comune di Alvignano (Caserta). Si trovavano a bordo di una Skoda, in fuga dalla Polizia stradale.

Gli agenti avevano imposto l'alt all'auto per via della targa già segnalata. Ma il veicolo non si è fermato. Il posto di blocco si trovava in zona Telese (Benevento).

La Skoda ha proseguito a tutta velocità nel tentativo di far perdere le tracce. All'altezza di Alvignano, dopo una serie di sorpassi pericolosi, nel tentativo di evitare un tir che marciava in senso contrario, si è ribaltata finendo nella scarpata. Due delle vittime sono state sbalzate fuori, le altre sono morte tra le lamiere: sarebbero di nazionalità straniera e non è escluso che facessero parte di una banda di delinquenti già nota alle forze dell'ordine.

Nella macchina c'era anche una quinta persona che risulta ferita grave. E' ricoverata in codice rosso nell'ospedale Rummo di Benevento. Secondo altre fonti, nell'incidente sarebbe rimasta coinvolta anche una donna che viaggiava su un'altra auto. Le identità non sono ancora note.