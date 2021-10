Alessandria, 13 ottobre 2021 - Anche oggi si sono registrati incidenti mortali sul lavoro. Questa mattina nell'Alessandrino un operaio di 54 anni ha perso la vita precipitando da una passerella. L'incidente è avvenuto in un'azienda che produce compensati e pannelli in legno, la Ilb di Coniolo Monferrato. La vittima, originaria di Vercelli, si occupava di trinciaggio del legno e stava finendo il turno di notte, nell'effettuare un controllo su una passerella è caduto da un'altezza di circa tre metri. Carabinieri e Spresal stanno cercando di capire se l'uomo abbia avuto un malore, e quindi sia caduto, o abbia perso la vita per il forte impatto a terra. Sotto esame anche i filmati delle telecamere di sicurezza dello stabilimento. Uno sciopero di un'ora è stato indetto da Feneal Uil.

Sempre oggi un 48enne è morto in un cantiere a Caerano San Marco, in provincia di Treviso. La vittima, originaria di Pieve del Grappa, è morta per trauma cranico. Da chiarire la dinamica dell'incidente: secondo il sito del Gazzettino.it, l'uomo è morto perdendo l'equilibrio e sbattendo la testa su uno spigolo di un bidone. Secondo l'agenzia Ansa invece l'operaio edile sarebbe stato travolto da un pesante pannello in metallo. Indagano gli operatori del Suem, lo Spisal e i carabinieri.

All'ospedale di Careggi, Firenze, dopo settimane di ricovero per i traumi e le lesioni subiti in un incidente sul lavoro, è morta una donna di 58 anni di Scandicci. La vittima il 2 settembre era stata travolta da un pancale nel magazzino dell'azienda dove lavorava.

Ieri pomeriggio aveva perso la vita un operario 50enne nell'area del viadotto Ritiro, a Messina. La vittima era un dipendente della ditta Toto costruzioni: è stato travolto da una barriera New Jersey mentre la stava scaricando. Le dinamiche dell'incidente sono in fase di accertamento.

Riguardo alla sicurezza sul lavoro il ministro Andrea Orlando ha assicurato: "Sta per arrivare un provvedimento che dà una prima risposta, frutto anche di una interlocuzione con le organizzazioni sindacali. Finalmente riusciremo a costruire una banca dati unica, che è il presupposto per realizzare la qualificazione delle imprese". Orlando, intervenendo all'evento 'Welfare e Patronato, confronto tra Cisl e Ministero del Lavoro, l'azione e la prospettiva del patronato', ha spiegato che si tratta di un "primo step", e la questione infatti dovrà "essere implementata, ma questo tema non può essere affrontato solo con i titoli sui giornali. Noi paghiamo oggi le scelte e gli investimenti non fatti molto tempo fa. Non lavoriamo per risultati immediati ma per il lungo periodo. Dobbiamo fare un lavoro molto serio per raccogliere i frutti in maniera strutturale", ha concluso.