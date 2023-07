Incinta al nono mese muore in un incidente a Sant’Arsenio (Salerno): neanche la bimba si è salvata

Salerno, 12 luglio 2023 – Né lei né la sua bimba si sono salvate. Una donna incinta di 27 anni è morta oggi in un incidente stradale a Sant'Arsenio, in provincia di Salerno. Era al nono mese di gravidanza e vicino al parto.

La Fiat 500 bianca guidata da Francesca Calandriello si è scontrata con un pulmino a 9 posti. E’ successo poco prima delle 19 vicino al campo sportivo di Sant'Arsenio, lungo il viale dello Sport. Un impatto violentissimo. Francesca, soccorsa subito da un medico di passaggio, e poi trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, è morta dopo qualche ora di agonia. Anche la piccolina che portava in grembo non ce l’ha fatta.

La giovane mamma era di Sassano ma viveva a Sant’Arsenio: si era sposata poco più di un anno fa e tra pochi giorni avrebbe partorito. Lascia il marito Antonio.

Ancora da chiarire le cause dell’incidente. Gli inquirenti sono al lavoro per accertare le responsabilità.