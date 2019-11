San Daniele del Friuli (Udine), 17 novembre 2019 - Tragedia nel Comune di San Daniele (Udine), dove un ragazzo di soli 16 anni è morto in un incidente: era alla guida dell'auto sottratta alla madre. E' successo stanotte, intorno alle 2, sulla provinciale 5 che collega Rodeano di Rive d'Arcano e Villanova di San Daniele.

Il ragazzino ha perso il controllo della macchina, che si è ribaltata dopo essersi schiantata contro un palo, finendo in un prato. Con lui a bordo c'erano sette amichetti, feriti ma non in modo grave: trasportati in ospedale non rischiano la vita.

Notizia in aggiornamento.