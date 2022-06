Incidente treno alta velocità a Roma, passeggero: "Fumo in carrozza, ho temuto il peggio"

Roma, 3 giugno 2022 - Colpi di freno, il treno che deraglia con la locomotiva di coda, la luce che improvvisamente va via nella carrozza, così come l'aria condizionata che smette di funzionare. Fornisce questi dettagli uno dei passeggeri del Freciarossa Torino-Napoli, rimasto coinvolto in un incidente all'altezza della stazione Prenestina, andando a sbattere contro la galleria Serenissima. "Abbiamo avuto paura - confessa Simonetta, uno dei passeggeri del Frecciarossa protagonista dell'incidente di oggi a Roma -. Tutto è successo dopo essere ripartiti dalla stazione di Termini. Il treno ha avuto dei colpi di treno e poi fumo in carrozza. È saltata la luce e anche l'aria condizionata".

Apri la galleria Incidente Frecciarossa a Roma: le foto dei soccorsi e dei rottami del treno deragliato

La preoccupazione dei passeggeri è salita soprattutto quando hanno iniziato a vedere il fumo: "Quando abbiamo visto il fumo pensavamo a qualcosa di molto grave - confessa una turista che si trovava a bordo del Frecciarossa alta-velocità partito da Termini -. All'inizio non ero riuscita a capire l'entità dell'incidente, ho pensato al peggio. Sono diretta a Sorrento per una vacanza e sinceramente non avrei pensato di vivere una cosa del genere - aggiunge -. Per fortuna, alla fine, nessuno si è fatto male".

A bordo del Frecciarossa si trovavano 230 persone. Il locomotore di coda ha sviato dal binario, finendo fuori dal percorso dei binari, senza però ribaltarsi. I passeggeri che si trovavo sul treno sono stati fatti scendere e portati alla stazione Togliatti e da qui trasferiti alla stazioni Termini. Personale della Croce Rossa ha distribuito acqua e ha prestato assistenza ai passeggeri più anziani. La circolazione sulla linea alta velocità Roma-Napoli è stata momentaneamente sospesa. Da quanto risulta, nessuna persona ha subito conseguenze. I tecnici di RFI sono intervenuti sul posto per le verifiche e i necessari interventi.

Pattuglie della Polizia Locale sono intervenute in via Collatina, dove la strada è stata chiusa all'altezza della stazione Togliatti per consentire l'uscita dei passeggeri del Frecciarossa. I viaggiatori che erano a bordo del convoglio sono stati fatti salire sui bus messi a disposizione da RFI. Il traffico proveniente da entrambe le direzioni è deviato su viale Palmiro Togliatti verso via Prenestina.