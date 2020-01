Roma, 23 gennaio 2020 - Travolto da un bus dell'Atac nel piazzale della stazione Tiburtina, un uomo di circa 40 anni è morto ieri notte in ospedale. L'incidente stradale mortale è avvenuto poco prima delle 20 di ieri, all'incrocio con piazzale dei taxi.

La vittima - che non è stata ancora identificata poiché priva di documenti - è stata soccorso dal 118 e trasportata d'urgenza in codice rosso al Policlinico Umberto I: purtroppo non c'è stato nulla da fare, l'uomo è deceduto nelle ore successive a causa delle ferite riportate.

Il conducente del bus, un 58enne, è stato sottoposto agli esami tossicologici di rito.