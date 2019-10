Cosenza, 8 ottobre 2019 - Era positivo al test per la droga il conducente dell'auto che, nella notte tra sabato e domenica scorsi, si è scontrata a Rende (Cosenza) contro un'altra macchina sulla quale viaggiavano i 4 giovanissimi amici tra i 18 ed i 19 anni che sono morti nello schianto.

L'uomo, un 33enne, è ancora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cosenza. La circostanza dovrà ora essere valutata dai magistrati della Procura alla luce della ricostruzione che sarà fatta dai periti nominati dal pm dal momento che potrebbe non essere stata determinante nello scontro.

Nell'incidente hanno perso la vita Alessandro Algieri, di 18 anni, Mario Chiappetta (19), Federico Lentini (18) e Paolo Iantorno (19) che viaggiavano su una Volkswagen Polo.

L'auto si è scontrata con una Citroen C3 con a bordo il 33enne e la fidanzata, anche lei rimasta gravemente ferita.

Domani, intanto, si svolgeranno i funerali di Alessandro Algieri, sul corpo del quale oggi è stata eseguita l'autopsia, essendo il conducente della Polo.