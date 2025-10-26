Incidente in Gallura, muore il 25enne Omar Masia: a soccorrerlo il padre vigile del fuoco. L’auto caduta da un ponte

Tempio Pausania, 26 ottobre 2025 – Tragedia nella tragedi in Gallura (Sardegna). Sulla strada Baldu-L’Agnata, nella campagne della periferia di Tempio Pausania, un auto ha sbandato ed è finita fuori strada, precipitando da un ponte. È successo nella nottre fra sabato 25 e domenica 26 ottobre. A bordo della vettura, una Bmw, c’erano cinque giovani diretti ad una festa di laurea in una casa privata. Uno di loro, un ragazzo di 25 anni, è morto nell’incidente stradale.

Il 25enne Omar Masia, foto tratta dal profilo Instagram

La vittima è Omar Masia, di Calangianus, figlio di un vigile del fuoco in servizio nel distaccamento locale. E proprio il padre è intervenuto sul luogo dello schianto, insieme ai colleghi è stato fra i primi a prestare soccorsi. Sul posto anche il personale del 118 e i carabinieri.

Omar Masia, 25 anni, è morto questa notte in un incidente stradale on Gallura. Nella foto l'auto caduta da un ponte

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, gli altri quattro amici della giovane vittima hanno riportato gravi ferite e sono stati trasferiti in ospedale.

Le sterpaglie tra cui è precipitata l'auto su cui viaggiava Omar Masia insieme a quattro amici (Ansa)

Notizia in aggiornamento