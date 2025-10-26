Incidente in Gallura, muore il 25enne Omar Masia: a soccorrerlo il padre vigile del fuoco. L’auto caduta da un ponte

Tempio Pausania, 26 ottobre 2025 – Tragedia nella tragedi in Gallura (Sardegna). Sulla strada Baldu-L’Agnata, nella campagne della periferia di Tempio Pausania, un auto ha sbandato ed è finita fuori strada, precipitando da un ponte. È successo nella nottre fra sabato 25 e domenica 26 ottobre. A bordo della vettura, una Bmw, c’erano cinque giovani diretti ad una festa di laurea in una casa privata. Uno di loro, un ragazzo di 25 anni, è morto nell’incidente stradale.
La vittima è Omar Masia, di Calangianus, figlio di un vigile del fuoco in servizio nel distaccamento locale. E proprio il padre è intervenuto sul luogo dello schianto, insieme ai colleghi è stato fra i primi a prestare soccorsi. Sul posto anche il personale del 118 e i carabinieri.
Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, gli altri quattro amici della giovane vittima hanno riportato gravi ferite e sono stati trasferiti in ospedale.
Notizia in aggiornamento