Biella, 22 novembre 2021 - Dramma in provincia di Biella, dove un ragazzo di 33 anni è morto a seguito di un incidente in monopattino. Il giovane, di Dorzano, è stato investito oggi nel tardo pomeriggio da un'auto mentre viaggiava in monopattino sulla provinciale 228 di Roppolo. A quanto si apprende dalle prime informazioni, l'incidente si è verificato in un tratto di strada particolarmente buio. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 che hanno provveduto a intubarlo. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, è stato trasportato in codice rosso in ospedale ma purtroppo non c'è stato nulla da fare: il 33enne è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. La vittima era figlio unico, le forze dell'ordine non sono ancora riusciti a rintracciare i famigliari. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo viaggiava senza casco e senza giubbotto catarifrangente.

