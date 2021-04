Cassino (Frosinone), 4 aprile 2021 - Drammatico incidente alla vigilia di Pasqua lungo la Casilina a San Vittore del Lazio. Il bilancio dello scontro frontale è di 4 morti: a perdere la vita tre giovani, residenti in provincia di Caserta e un operaio di Rocca d'Evandro. Si tratta di Carlo Romanelli, 19 anni, Matteo Simone 19, Luigi Franzese 20 e Claudio Amato, 52 anni. Inutile ogni soccorso: lo schianto fra le due auto non ha dato scampo a nessuno dei quattro. Tre sono deceduti sul colpo mentre un quarto e spirato poco dopo l'arrivo in ospedale a Cassino.

Le drammatiche fasi dell'incidente sarebbero state immortalate in una diretta social che Luigi Franzese, una delle tre giovani vittime, stava effettuando attraverso la sua pagina Instagram.

I ragazzi frequentavano Cassino e uno di loro era all'ultimo anno del liceo classico 'Giosue' Carducci'. Il magistrato di turno presso la Procura di Cassino, Alfredo Mattei, ha disposto l'autopsia per tutte e quattro le vittime mentre ai carabinieri della Compagnia di Cassino il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.