Napoli, 8 agosto 2020 - Notte tragica per una ragazzina di 15 anni, morta falciata da un'auto mentre attraversava la strada, intorno all'una. L'amichetta che era con lei, di 14 anni, è stata investita a sua volta ma se l'è cavata con una frattura alla gamba destra, una prognosi di 30 giorni e un dolore che non dimenticherà.

La dinamica dell'incidente

L'incidente mortale è avvenuto a Piazza Carlo III. Gli investigatori non hanno rilevato segni di frenata. Le due ragazze avevano attraversato una carreggiate e ne stavano attraversando una seconda quando la vettura è sopraggiunta. Secondo quanto si apprende la dinamica dell'accaduto sarebbe abbastanza chiara: la 15enne è stata presa in pieno dalla Smart e sbalzata a diversi metri di distanza dal luogo dell'impatto.

Piazza Carlo III è una zone centrale di Napoli, molto frequentata anche di notte e proprio lì c'è un tratto molto pericoloso di strada con due carreggiate divise da uno spartitraffico rialzato. Le due minorenni avrebbero attraversato la prima carreggiata per poi essere travolte dalla Smart. Per la 15enne non c'è stato nulla da fare: la ragazzina, dopo aver sbattuto la testa prima sul parabrezza anteriore dell'auto e poi sull'asfalto, è morta sul colpo.

Conducente sotto choc

Alla guida di una Smart a 4 posti c'era un 21enne che ora è sotto choc: si è fermato insieme ad una ragazza a bordo con lui per prestare soccorso.. Gli agenti del sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale gli hanno ritirato la patente. Il giovane è stato poi accompagnato in ospedale per i prelievi ematici che riveleranno se aveva bevuto alcol o se era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I risultati dovrebbero essere pronti nei prossimi giorni.

Chiesta l'acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Le due ragazzine abitavano a Calata Capodichino, non molto lontano dal luogo dell'incidente.