Martina Franca (Taranto), 27 agosto 2018 - Una domenica spensierata finita in tragedia. Un bambino di 9 anni, Giuseppe, è morto tra le province di Taranto e Brindisi schiantandosi contro un muretto con una minimoto. In gravi condizioni suo cugino, di qualche mese più grande, che guidava la moto. Inutile il soccorso di un'ambulanza del 118 che ha trasportato il piccolo nell'ospedale di Francavilla Fontana: non c'è stato modo di salvare il piccolo. La tragedia è avvenuta ieri sera in contrada Pezze Mammarelle, tra Martina Franca, Villa Castelli e Ceglie Messapica.

L'incidente è avvenuto nei pressi della villa di un familiare di uno dei due ragazzini coinvolti. Sul posto gli agenti del commissariato di Martina Franca, guidati dal dirigente Francesco Salmeri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e stabilire eventuali profili di responsabilità di chi ha affidato ai piccoli il mezzo. Il bimbo che ha perso la vita, inoltre, non indossava il casco, a differenza del cugino. La minimoto, una Enduro di 80 cc di cilindrata, è stata sequestrata e una prima informativa è finita sulla scrivania del pm inquirente del Tribunale di Taranto Raffaele Graziano. La famiglia della vittima, a quanto si è appreso, risiede a Villa Castelli, ma i genitori sono tarantini.

Nel tardo pomeriggio di ieri il bambino è salito sulla mini moto guidata dal cugino per fare un giro in una stradina di campagna, nella contrada a 15 chilometri da Martina Franca, ma qualcosa non è andata come doveva e il mezzo è finito contro un muretto. Le condizioni dei due bambini sono apparse subito gravissime. Dopo pochi minuti sono giunte sul posto le ambulanze del 118. Per Giuseppe non c'è stato nulla da fare. Il cugino è ricoverato all'ospedale 'Perrino' di Brindisi, dove è tenuto sotto osservazione. Nelle prossime ore saranno la polizia e il magistrato ascolteranno possibili testimoni. Sotto choc la comunità di Villa Castelli, dove risiede la famiglia del piccolo Giuseppe, che piange per la giovanissima vittima.