Militello, uomo muore alla festa del Patrono: colpito in testa dallo spara coriandoli

Catania, 18 agosto 2023 – Risvolto tragico alla festa del Santissimo Salvatore, patrono di Militello in Val di Catania in Sicilia: un uomo è morto mentre la moglie è rimasta ferita. I due sarebbero stati colpiti alla testa da un tubo utilizzato per sparare i coriandoli e posizionato all’uscita della chiesa.

La vittima è un 65enne, Franco Carrera, deceduto alcuni minuti dopo essere stato colpito. La moglie è stata colpita e ferita ad un braccio, subito è stata portata all'ospedale del paese e sarà trasferita nella struttura ospedaliera della provincia per ulteriori cure. Ferita di striscio ad una gamba anche la giornalista Sarah Donzuso di Video Mediterraneo, l'emittente era impegnata nella diretta televisiva della festa. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso, i festeggiamenti sono stati annullati.