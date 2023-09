Incidente Matera, si schianta con l’auto: morto minorenne alla guida

Matera, 21 settembre 2023 – Un ragazzo non ancora 18enne è morto dopo essersi schiantato con l’auto a Pisticci in provincia di Matera: l’incidente si è verificato alle 3 di notte in via Pozzitello. Secondo una prima ricostruzione la vittima, senza patente, era alla guida di una Fiat Panda improvvisamente uscita fuori strada e finita contro un albero.

A bordo c’era un altro ragazzo, di 18 anni, di Tinchi come l’amico, sopravvissuto all’impatto. Estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco è stato portato all’ospedale di Policoro.

I carabinieri si stanno occupando di risalire alla dinamica dell’incidente.

Notizia in aggiornamento