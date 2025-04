Il volo nel canale con la Lamborghini appena comprata: così è morto Luca Polito

Venezia, 20 aprile 2025 – L’auto dei sogni appena acquistata poi la morte dietro la curva. E’ finito nel modo più tragico quel giro di prova che Luca Polito aveva voluto fare con un amico, a bordo della sua nuova fiammante Lamborghini Gallardo.

L’auto sportiva con l’imprenditore veneziano alla guida, è uscita fuori strada, nelle campagna di Concordia Sagittaria, finendo ribaltata nel canale d’irrigazione di campo agricolo. Per Polito non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo, mentre l’amico è sopravvissuto.

E’ successo tutto poco dopo le 14 di ieri. Polito, 51 anni, titolare dell’azienda edile Luca Polito di via Gaffarelle 76 a Concordia, è montato in macchina per fare un po’ di pratica con la Lamborghini. Ha percorso qualche strada di campagna, con l’amico seduto sul sedile passeggero fino all’epilogo drammatico. Tutta ancora da chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto in pieno giorno. I vigili del fuoco hanno estratto i corpi dalle lamiere. Nonostante l'intervento dei soccorritori del Suem 118, il medico ha potuto soltanto constatare il decesso di Polito, mentre l’amico seduto al suo fianco è stato stabilizzato e trasportato in ospedale.

Quando si riprenderà potrà raccontare cosa sia successo. Intanto le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’accaduto. Dai primi accertamenti pare che la Lamborghini abbia fatto tutto da sola. Forse è stata colpa dell’acceleratore spinto troppo sulla scia dell’entusiasmo di essere al volante di quel bolide di lusso (ci vogliono almeno 90mila euro per portarselo a casa), alla ricerca di un brivido. Ma, al momento, sono solo speculazioni. Di certo c’è solo la prematura scomparsa di Polito, che lascia la moglie e un figlio.

La Lamborghini Gallardo ribaltatabel canale (Ansa)

Sul luogo dell'incidente è intervenuto anche l'elicottero Drago 149 del reparto volo dei Vigili del fuoco, con a bordo due sommozzatori supportati da colleghi provenienti da Vicenza, e l'autogrù del comando dei vigili del fuoco di Udine, impegnata nelle operazioni di recupero del veicolo.