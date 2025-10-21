Martedì 21 Ottobre 2025

Stop ai barbari della domenica

Matteo Massi
Cronaca
21 ott 2025
21 ott 2025
REDAZIONE CRONACA
Tragico incidente a Gioiosa Ionica: tre morti nello scontro auto-pullman

Reggio Calabria: Salvatore Primerano, 37 anni, Lucia Elisabetta Vellone, 28 anni, e Domenico Massa, 44 anni, hanno perso la vita sulla Ionio-Tirrenio. La loro vettura si è schiantata contro un bus

Un'immagine dell'incidente stradale avvenuto in Calabria lungo la strada di grande comunicazione Ionio-Tirreno (Ansa)

Reggio Calabria, 21 ottobre 2025 – È di tre morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi sulla Ionio-Tirreno, vicino allo svincolo di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria. Un’auto si è scontrata frontalmente con un pullman per cause ancora da accertare. Le tre vittime, tutte di Serra San Bruno (Vibo Valentia), viaggiavano sulla vettura. Si tratta di marito e moglie, Salvatore Primerano, di 37 anni, e Lucia Elisabetta Vellone, di 28, e di un loro amico, Domenico Massa, 44 anni. La coppia è deceduta sul colpo mentre Massa si è spento in ospedale, dove era arrivato con l’elisoccorso. 

