Tragico incidente a Gioiosa Ionica: tre morti nello scontro auto-pullman

Reggio Calabria, 21 ottobre 2025 – È di tre morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi sulla Ionio-Tirreno, vicino allo svincolo di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria. Un’auto si è scontrata frontalmente con un pullman per cause ancora da accertare. Le tre vittime, tutte di Serra San Bruno (Vibo Valentia), viaggiavano sulla vettura. Si tratta di marito e moglie, Salvatore Primerano, di 37 anni, e Lucia Elisabetta Vellone, di 28, e di un loro amico, Domenico Massa, 44 anni. La coppia è deceduta sul colpo mentre Massa si è spento in ospedale, dove era arrivato con l’elisoccorso.