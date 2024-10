Giaveno, bambino di 10 anni travolto da una porta da calcio: è in gravissime condizioni

Giaveno (Torino), 29 ottobre 2024 – Un bambino di 10 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale infantile Regina Margherita a Torino dopo un incidente che si è verificato in un centro sportivo polifunzionale a Giaveno. Il piccolo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, durante una lezione di tennis si è aggrappato per gioco a una porta da calcio che però ha ceduto; è caduto in terra urtando la testa e la struttura gli è rovinata addosso. I carabinieri stanno svolgendo accertamenti.

Il bimbo, secondo quanto è trapelato, ha riportato un trauma cranico. In ospedale è stato trasportato con l’elisoccorso. Ora è intubato. La prognosi è riservata.

Il campo sportivo polifunzionale e di proprietà del Comune di Giaveno e in quel momento, in base a quanto appurato dai carabinieri, ricadeva sotto la gestione del locale circolo di tennis. È verosimile che la porta, come consuetudine, non fosse agganciata, perché era stata spostata e non doveva essere utilizzata. Una prima segnalazione su quanto è successo è stata inoltrata alla Procura.