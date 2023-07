Incidente Garbagnate, la battaglia di Valdiserri: "Valentino morto come mio figlio. Abbassate i limiti di velocità"

Roma, 19 luglio 2023 – “Era stato fermato già altre volte. Anche la ragazza che ha investito Francesco era stata già fermata e si era rifiutata di fare l’alcol test. Questa forse è la cosa che mi colpisce di più anche se mi rendo conto che, purtroppo, la guida in stato d’ebrezza è un’infrazione molto più frequente di quello che pensiamo. Frequentando altre persone che hanno avuto la nostra stessa ‘sorte’ ho appreso, inoltre, che non sono poche le persone che guidano senza patente, con patente scaduta o senza assicurazione. Credo che siano necessari maggiori controlli e sanzioni più ‘attive’: chi viene trovato a guidare senza patente o ubriaco, forse qualche mese in più senza patente ci potrebbe stare". Di fronte all’ennesima giovane vita spezzata – quella del 15enne Valentino Serafino Colia, travolto sulle strisce pedonali da un furgone guidato da un uomo senza patente e con un tasso alcolemico pari al doppio del limite consentito –, una tragedia che ha molti punti in comune con quella di suo figlio Francesco, Luca Valdiserri auspica una "rivoluzione culturale".

Francesco Valdiserri, investito e ucciso nel 2022

Come si ferma questa strage?

"Se continuiamo a pensare che a noi non succederà mai, abbiamo già perso. E questo al di là della legge e dei controlli che ci devono essere. Bisogna fare un lavoro sulla testa delle persone. La violenza stradale è un problema che riguarda tutte le fasce d’età, un incidente può capitare anche a guidatori attenti ed esperti, non bisogna per forza essere criminali che guidano senza patente, ubriachi e strafatti. Serve una rivoluzione culturale che spazzi via le cattive abitudini come è successo in passato per il casco, l’olio di palma e il fumo nei cinema".

Qual è la ‘cattiva abitudine’ più difficile da sradicare?

"Quella del cellulare alla guida è una battaglia molto dura da combattere. Parlandone nelle scuole è il punto più difficile sul quale riuscire a portare dalla propria parte i ragazzi. Ma anche gli adulti: c’è gente che ha trasformato la propria automobile in un ufficio. Bisogna fare attenzione anche all’utilizzo del navigatore: se l’audio è disattivato e per vedere le indicazioni si guarda continuamente lo schermo, il semplice ‘dare un occhio’ a certe velocità può essere un elemento di distrazione fatale. Basti pensare che se si va a 60 km/h serve uno spazio di frenata pari a un campo di calcio".

Il limite di 30 km/h nei centri urbani è una misura utile?

"A quella velocità 9 pedoni su 10 se investiti si salvano, a 70 km/h nel 90% dei casi sono spacciati. Ritengo il limite a 30 km/h e l’autovelox deterrenti eccezionali contro le morti stradali".

Le sanzioni per omicidio stradale sono adeguate?

"Credo che le pene siano dal punto di vista teorico abbastanza ben congegnate ma l’applicazione della legge è ancora un po’ indietro. Viene ancora considerato alla stregua di un omicidio colposo, se si vuole dare una spinta importante a limitare i danni serve più consapevolezza e attenzione alla specificità del reato. Dopo che la persona che ha ucciso Francesco è stata condannata a 5 anni moltissime persone mi hanno scritto ‘è troppo poco’. E il giudice nel nostro caso, cosa che non succede frequentemente, ha lanciato un segnale alzando di un anno la pena richiesta".

Le modifiche al Codice della Strada, attualmente sul tavolo, aiuteranno a fermare la violenza stradale?

"Intanto è importante che se ne parli. So che sulla parte che mi interessa di più, quella relativa all’educazione stradale nelle scuole, il Ministero sta già lavorando. Bisogna partire dai ragazzi per sensibilizzare sul problema".