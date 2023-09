Incidente frecce tricolori a Caselle, morta una bimba di 5 anni, feriti fratello e genitori. Il pilota si lancia prima dello schianto

Torino, 16 settembre 2023 – Un aereo delle Frecce Tricolori si è schiantato a Caselle Torinese durante un’esercitazione all’aeroclub. Una bambina di 5 anni è morta, feriti il fratello e i genitori. E’ successo intorno alle 17. Dal video che ha ripreso la scena si vede il pilota lanciarsi con il paracadute un attimo prima dell’incidente. Sotto di lui una nube di fumo e fiamme.

Secondo le prime notizie la ‘freccia’ è caduta in fase di decollo e si è schiantata al fondo della pista nel territorio che ricade nel Comune di San Francesco al Campo. Il velivolo si è poi incendiato. Il pilota si è lanciato dalla cabina a pochi istanti dall’impatto con il suolo.

Il fratellino gravemente ustionato

Nell’incidente è morta una bambina di 5 anni, che sembra fosse a bordo di un’auto. Ferito il fratello di 9 anni, in gravi condizioni con ustioni in tutto il corpo, e i genitori. Ustionato anche il pilota. Ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Scontro con gli uccelli? L’ipotesi di ‘bird strike’

Tutte da chiarire le cause dell’incidente. Al momento si ipotizza l’impatto dell’aereo con gli uccelli, il cosiddetto bird strike. In effetti le immagini mostrano uno stormo di volatili. L'esercitazione anticipava la manifestazione delle Frecce in programma domani mattina nell'ambito del centenario dell'aeronautica Militare.