Foggia, 17 dicembre 2021 - È di un morto e tre feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi 17 dicembre sulla Statale 655 vicino a Candela, nel Foggiano. Secondo quanto emerso finora, una delle due auto coinvolte viaggiava contromano. L’impatto è stato devastante. Dopo il frontale, un automobilista che si è fermato per prestare soccorso è stato tamponato.

Uno dei feriti è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al policlinico Riuniti di Foggia in elicottero. La carreggiata in direzione Foggia lungo cui è avvenuto l’incidente è stata riaperta. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità della strada.

La Stradale sta lavorando per ricostruire la dinamica di quel che è successo e accertare a che altezza l'auto sia entrata contromano sulla Statale.