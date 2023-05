Incidente fatale a 17 anni Morirono così anche il fratello e un cugino

Aveva 17 anni Gianluca Moschetti. La sua vita si è fermata la notte scorsa a causa di un gravissimo incidente stradale nel nord barese. Arrestato per omicidio stradale il 21enne che era alla guida dell’auto. Sarebbe risultato positivo al test antidroga. Bitetto (Bari) è sconvolta, anche perché la stessa sorte era capitata sette anni prima al fratello di Gianluca, Stefano, morto in un incidente stradale a poca distanza dal suo paese.

Gli altri ragazzi a bordo dell’auto, posta sotto sequestro dai carabinieri e affidata in custodia giudiziale, sono rimasti feriti. Gianluca, invece, è stato sbalzato fuori dalla vettura ed è morto per le gravi ferite riportate. Anche un cugino di Gianluca (oltre al fratello), è morto anni fa in un incidente stradale. Per la sua famiglia una tragedia che si ripete. Quattro ragazzi hanno perso la vita in incidenti stradali nella notte tra venerdì e sabato e una 14enne è gravissima. Non si ferma la strage che, soprattutto nel fine settimana, miete vittime tra le lamiere e l’asfalto, per l’alta velocità, la distrazione e gli stati di alterazione.