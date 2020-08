Cuneo, 12 agosto 2020 - Tragico incidente nella notte a Castelmagno, in provincia di Cuneo. Una Land Rover Defender, con 9 persone a bordo, è finita fuori strada mentre percorreva la direttrice che porta al monte Crocette nelle Alpi Cozie meridionali. Il veicolo ha fatto un volo di circa 200 metri in prossimità del rifugio Maraman, provocando la morte di 5 giovanissimi: il conducente di 24 anni e quattro ragazzini tra gli 11 e i 16 anni. Feriti altri quattro ragazzi, due versano in gravi condizioni.

Le vittime sarebbero tutti della provincia di Cuneo. Massiccio l'intervento dei soccorsi, durati diverse ore. Sul posto i sanitari, i vigili del fuoco di Cuneo e Busca, il soccorso alpino e i carabinieri. Ancora da chiarire perché l'auto sia finita fuori strada.