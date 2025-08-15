Incidente al Circeo: auto pirata travolge tre ragazzini, morto un sedicenne

Latina, 15 agosto 2025 – Grave incidente nella notte in provincia di Latina. Tre ragazzi sono stati travolti da un'auto lungo la provinciale che collega Terracina a San Felice Circeo. Un sedicenne è morto sul colpo, mentre il guidatore non si è fermato a prestare soccorso.

Secondo quanto riporta Il Messaggero, l'incidente è avvenuto intorno alle 3:30 al chilometro 8 di via Terracina. I tre giovanissimi stavano rientrando al residence in cui alloggiavano con le famiglie per le vacanze estive, camminando lungo un tratto di strada senza marciapiede ma solo una striscia sterrata larga circa un metro. A un certo punto è comparsa un’auto, di colore beige, che li ha investiti per poi proseguire.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale e del commissariato di Terracina, insieme alle ambulanze del 118. Per uno dei tre ragazzi i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, illeso invece il fratello gemello. Il terzo amico è rimasto ferito in modo non grave ed è stato trasportato all'ospedale Fiorini di Terracina, dove i medici gli hanno dato una prognosi di 20 giorni.

Sono in corso le indagini, anche attraverso l'analisi delle telecamere di sicurezza presenti nella zona, per identificare il pirata della strada. La dinamica è ancora tutta da chiarire, ma è molto probabile che l’investitore procedesse a una velocità sostenuta, sebbene in una zona residenziale.