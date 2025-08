Ciclisti Avis travolti da un'auto nel Barese: 3 sono morti. Il 32enne alla guida indagato per omicidio stradale plurimo

Bari, 3 agosto 2025 – Tre ciclisti travolti e uccisi da un'auto nel Barese. Le vittime facevano parte di un gruppo di cinque persone, la vettura avrebbe perso il controllo della strada, investendoli. È successo questa mattina lungo la strada provinciale Sp231 fra Terlizzi e Ruvo di Puglia.

L'incidente è avvenuto questa mattina sulla strada provinciale 231 nel tratto tra Terlizzi e Ruvo di Puglia in direzione Bari, quando una Lancia Delta ha investito cinque ciclisti del gruppo Ciclo Avis Andria. Alla guida del veicolo un 32enne che vive a Corato, originario di Ruvo di Puglia: è stato lui, rimasto ferito dopo aver terminato la propria corsa sul guardrail, a chiamare i soccorsi. Il giovane è indagato per omicidio stradale plurimo.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti gli agenti delle polizie locali di Terlizzi e Ruvo di Puglia e i carabinieri, per i rilievi del caso. Dopo essere stato sottoposto ai rilievi del caso, l'uomo è stato portato al Policlinico di Bari.

Con i tre ciclisti travolti e uccisi questa mattina a Terlizzi, in provincia di Bari, sale a 130 il numero dei ciclisti deceduti da inizio anno sulle strade italiane. Lo comunica l'Asaps, Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, che con lo specifico Osservatorio Sapidata-Asaps conta e geolocalizza tutti i sinistri mortali con veicoli a due ruote.

Da gennaio sono morti 119 uomini e 11 donne, undici gli incidenti avvenuti negli ultimi 15 giorni, cinque quelli giù accertati ad agosto di cui 4 in Puglia. Molte le vittime oltre i 65 anni di età, ben 61 da inizio anno, quasi la metà del totale dei decessi, 12 gli incidenti provocati da pirati della strada.

La Lombardia rimane in testa tra le regioni con 32 ciclisti morti, seguita da Emilia-Romagna (22) e Veneto (16). Il mese più sanguinoso finora è stato maggio, con 25 vittime, record negativo degli ultimi anni. "Un inizio di agosto terribile sulle strade italiane – commenta il presidente dell'Asaps, Giordano Biserni – per utenti vulnerabili come i ciclisti. Va fatto un richiamo alla prudenza in questo fine settimana già funestato da gravi incidenti come quello di Terlizzi".

“Una macchina – spiega Michelangelo De Chirico, sindaco di Terlizzi – avrebbe perso il controllo travolgendone tre, che sono morti sul colpo. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori con le polizie locali di Ruvo e di Terlizzi e i carabinieri di Molfetta". I tre ciclisti deceduti, riferisce il primo cittadino, "erano di Andria e ho già allertato il sindaco e l'assessore".

Il primo cittadino ha annunciato il terribile incidente anche con un post su Facebook. “È una notizia che ci lascia sgomenti, increduli. La strada, che dovrebbe unire, oggi ci restituisce solo dolore. Ai familiari e a tutta la città di Andria va il nostro abbraccio più sincero, il rispetto del silenzio e della preghiera, nella speranza che possano trovare conforto nella vicinanza e nella solidarietà di tutta la nostra cittadinanza".

La Procura di Trani ha aperto una inchiesta per omicidio stradale plurimo per fare chiarezza sull'incidente avvenuto questa mattina sulla provinciale 231 in direzione sud, all'altezza di Terlizzi in provincia di Bari, in cui tre ciclisti di 30, 50 e 70 anni sono morti dopo essere stati travolti da un'auto. Il conducente del mezzo, un uomo del Barese, è stato iscritto nel registro degli indagati.

Secondo quanto emerso finora, le vittime – componenti della sezione cittadina dell'Avis andriese – stavano percorrendo in gruppo la provinciale quando un'auto li ha travolti senza lasciar loro scampo. Ferito il conducente dell'auto che nell'impatto contro il guardrail avrebbe sfondato il parabrezza. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari.

"Provo solo immenso dolore. Penso e ripenso al bene di questi nostri concittadini, profuso attraverso la splendida realtà associativa dell'Avis. Mi stringo, nel silenzio, al dolore immane dei parenti, per questa tragedia che ha portato via un pezzo di noi tutti, con violenza atroce", afferma la sindaca di Andria, Giovanna Bruno, ricordando delle vittime non solo "l'amore per la due ruote e per lo sport" ma anche "le iniziative condivise, la campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue non più tardi di qualche settimana fa".

Per Bruno le vittime "sono un pezzo della nostra comunità, la parte bella e sana di una città che intorno al valore delle persone ha impostato il suo riscatto e la sua crescita: sono profondamente addolorata, sgomenta". "L'invito a tutti è a rispettare questa triste e nefasta vicenda. Rispetto assoluto e silenzio. Per chi non c'è più, per chi è appeso a un filo, per i familiari tutti", conclude la sindaca.

Incidente mortale ieri sera a Palermo: a perdere la vita un giovane di vent'anni, Samuele Gambino, mentre un altro ragazzo di 17 anni si trova in condizioni gravissime all'ospedale Civico. I due si trovavano a bordo di una moto e intorno alle 21.45 stavano percorrendo via Pitrè quando, all'altezza dell'aeroporto militare di Boccadifalco, si sono scontrati con un'auto: l'impatto è stato molto violento e ad avere la peggio è stato Gambino, che si trovava alla guida del mezzo a due ruote.

All'arrivo dei sanitari le condizioni del 20enne sono apparse subito disperate ed è deceduto pochi minuti dopo l'arrivo all'ospedale Civico. L'altro giovane, che ha riportato gravi lesioni, si trova invece in prognosi riservata. Il tratto stradale di via Pitrè interessato dall'incidente è rimasto chiuso al traffico per diverse ore, con la sezione Infortunistica della polizia municipale che ha effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica: solo a tarda notte è stata ripristinata la circolazione al traffico.