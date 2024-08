Pordenone, incidente nella notte: 21 enne muore carbonizzato

Tragedia a Chions, in provincia di Pordenone, dove un ragazzo di 21 anni ha perso la vita dopo un incidente stradale. Ancora non sono chiare le dinamiche dell'accaduto, quello che si sa è che la scorsa notte il giovane si trovava da solo in auto in via Cesena a Chions, piccolo Comune friulano di poco più di 5mila abitanti, quando è finito fuori strada andando a sbattere contro un muretto di cemento che si trova lungo la carreggiata. Un impatto violentissimo, tanto che nel giro di pochi minuti l'auto ha preso fuoco e per il 21enne non c'è stato scampo: il ragazzo è morto carbonizzato. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, i carabinieri e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno cercato di spegnere rapidamente l'incendio, ma per il 21enne non c'era purtroppo già più nulla da fare. I vigili del fuoco sono quindi stati poi impegnati nella conclusione delle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza di tutta l'area.

Ancora non sono chiare le cause che hanno portato il giovane a perdere il controllo del veicolo uscendo di strada, sulla dinamica dell’incidente stanno ora indagando le forze dell’ordine che sono intervenute sul luogo dello schianto a Chions.