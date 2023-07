Incidente a Cerignola: 4 morti, fra cui un bambino, nello scontro fra auto e moto

Cerignola (Foggia), 23 luglio 2023 – È di quattro morti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto in una zona di campagna a una decina di chilometri da Cerignola, in provincia di Foggia. Nello schianto fra una macchina e una moto, avvenuto sulla strada provinciale 75 Foggia-Trinitapoli (ex Statale 544), poco prima di Borgo Tressanti intorno al km 23, è morto anche un bambino che si trovava all'interno dell'autovettura insieme ad altri cinque adulti.

Oltre al motociclista, il piccolo e altre due persone sono morte, mentre tre sono rimaste ferite. Due di loro sono state portate in elisoccorso al Policlinico Riuniti di Foggia, l'altro è ricoverato a Cerignola. Sul posto forze dell'ordine, che indagano sulla dinamica e identità delle vittime, sanitari del 118 e vigili del fuoco.