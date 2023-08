Incidente in Calabria: scontro frontale tra auto. Tre morti, anche una bambina

Reggio Calabria, 20 agosto 2023 - Tragico incidente sulla statale 682 'Jonio-Tirreno' in provincia di Reggio Calabria. Due auto, un'Alfa Romeo Giulietta e una Bmw, si sono scontrate nel territorio del comune di Melicucco: tre i morti, tra cui una bambina di di nemmeno quattro anni. In gravi condizioni la sorellina gemella, trasportata in elisoccorso al Policlinico di Messina.

Le altre vittime sono il conducente dell’Alfa Romeo, Domenico Politi (39), e una donna di 37 anni, Antonella Campennì. Feriti anche il genitori delle due bambine: Domenico Teramo, di 39 anni, e Valentina Crudo di 30 che sono stati entrambi operati. Per la mamma, da quanto si è potuto apprendere, non si esclude il trasferimento in un altro nosocomio.

La famiglia Teramo, originaria di San Calogero (Vibo Valentia) ma residente in un comune del milanese, faceva parte, assieme alla donna deceduta, di una comitiva che, nelle ore precedenti, si era recata a visitare le cascate di Bivongi e che stava rientrando in paese. Scene strazianti all’ospedale di Polistena, dove sono arrivati alcuni parenti delle vittime.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti polizia e carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente e gestire il traffico. La statale 682, teatro dell'incidente stradale, è stata provvisoriamente chiusa al traffico e la circolazione deviata sulle arterie locali.