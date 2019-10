Bari, 17 ottobre 2019 - Tragedia in tangenziale Nord a Bari. Un uomo, non ancora identificato, è morto attraversando a piedi la circonvallazione, investito in pieno da un'auto.

E' successo stamattina tra le uscite 'Santa Fara' e 'Santa Caterina'.

Secondo i primi accertamenti, l'uomo avrebbe scavalcato lo spartitraffico mentre sopraggiungeva la vettura, che non l'ha visto in tempo e lo ha travolto. Inutile il tentativo di soccorso del 118, subito intervenuti con gli agenti della Polizia Stradale, i carabinieri e il personale dell'Anas. Il traffico è stato a lungo deviato per consentire i rilievi tecnici.