Incidente oggi sulla autostrada A1: scontro fra sette macchine fra Anagni e Colleferro. Code verso Napoli

Roma, 12 agosto 2023 - Incidente sull'autostrada A1: questa mattina intorno alle 7, nel tratto dell'Autosole compreso fra Anagni e Colleferro in direzione Napoli, è avvenuta una collisione che ha coinvolto sette macchine. Lo scontro si è verificato al chilometro 594. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 5 tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.

Il traffico autostradale ha transitato per più di un’ora su due corsie e si sono registrati fino a 8 km di coda in direzione di Napoli. Agli utenti diretti verso Napoli Autostrade è stato consigliato di uscire a San Cesareo sulla diramazione di Roma sud, percorrere la SS6 Casilina e rientrare in A1 alla stazione di Anagni. Dopo le 8 l’incidente è stato risolto e il traffico è tornato a transitare su tutte le corsie disponibili e si registrano code a tratti in direzione di Napoli.

Quelle di questo fine settimana sono giornate complicate dal punto di vista del traffico. Oggi, nel sabato che dà il via al weekend che precede Ferragosti, è giornata da bollino nero. Esodo e contro-esodo: sono loro i responsabili del grande afflusso di auto sulle autostrade italiane. Stando alle previsioni di 'Viabilità Italia', la mattina di oggi sabato 12 agosto è da bollino nero, nel pomeriggio diventa rosso. Domani, domenica 13 agosto bollino rosso per tutta la giornata, mentre per lunedì 14 è previsto il giallo. Ovvero traffico intenso, ma teoricamente senza particolari criticità.

Altri giorni caldi saranno quelli del rientro dei vacanzieri post Ferragosto: tra il 18 e il 20 agosto e il 25 e 27 agosto il bollino tornerà a essere rosso, così come il 2 e 3 settembre. Giornate nelle quali in molti non possono far altro che mettersi in auto per tornare a casa, anche perché inizio della scuola e ritorno al lavoro incombono, ma nelle quali è comunque necessario prestare la massima attenzione.