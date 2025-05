Incidente in A1, si scontrano 4 auto della polizia: scortavano i tifosi del Milan di ritorno da Roma

Bologna, 15 maggio 2025 - Quattro auto della polizia, di scorta ai tifosi del Milan di rientro dalla finale di Coppa Italia, sono state coinvolte in un incidente in A1 al confine tra Fidenza (Parma) e Fiorenzuola (Piacenza), vicino lo svincolo dell'A15. Diversi i feriti e code in entrambe le direzioni: una decina di chilometri verso Milano e anche rallentamenti verso Bologna per curiosi. Ci sarebbe un ferito più grave, portato via in elisoccorso, uno in condizioni di media gravità e altri feriti più lievi in attesa delle ambulanze. Probabilmente due auto si sono urtate lateralmente e sono poi iniziati i tamponamenti a catena.