Auto travolge due pedoni ad Ardea: un morto e un ferito grave in codice rosso. Ipotesi alta velocità

Roma, 30 agosto 2025 – Un’altra vita distrutta da una tragedia stradale. Ad Ardea, località della città metropolitana di Roma, un’automobile ha investito a grande velocità due pedoni in via Monti Santa Lucia, provocando la morte di un uomo e il ferimento grave di un altro. I carabinieri di Marina Tor San Lorenzo sono al lavoro per fare luce sulla triste dinamica.

L’incidente

L’impatto dell’auto contro i due pedoni è stato devastante, come dimostrano le condizioni del parabrezza completamente distrutto. Per una delle due persone colpite non c’è stato nulla da fare ed è deceduta sul colpo, mentre l’altra è gravemente ferita ed è stata subito trasportata in codice rosso all’ospedale. Sul posto, oltre alle autorità, sono presenti anche i colleghi del Gruppo Radiomobile per la gestione della viabilità. Il 45enne alla guida del veicolo, che trasportava anche due giovanissime e che si era fermato subito dopo la dinamica a prestare soccorso, è stato bloccato e ha subito l’immediato sequestro della patente. L’incidente potrebbe essere stato causato dall’alta velocità raggiunta dall’automobile, una Hyundai.