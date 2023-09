Incidente Alatri, il conducente della diretta Facebook positivo all’alcol test

Alatri (Frosinone), 11 settembre 2023 - È risultato positivo all'alcol test il conducente dell'Audi che, ieri, ad Alatri, ha invaso la corsia opposta e si è schiantato contro un'altra vettura mentre faceva una diretta Facebook. Nell'incidente, avvenuto sulla Provinciale Santa Cecilia, sono rimasti feriti una mamma e i suoi due figli di 7 e 5 anni, che viaggiavano sull'altra auto coinvolta nello scontro frontale. Questa mattina la bambina è stata operata a un braccio al Bambino Gesù, dove era stata portata in elicottero. Fuori pericolo la donna e l’altro bimbo.

Il sostituto procuratore di turno a Frosinone, che si occupa dell'indagine, ha chiesto anche di rilevare la presenza di eventuali sostanze stupefacenti. La posizione dell'uomo, un operaio marocchino di 29 anni con regolare permesso di soggiorno, è al vaglio degli inquirenti. Anche lui al momento è ricoverato in ospedale.

La vicenda – per fortuna con esisti diversi – ricorda quella del piccolo Manuel, il bambino morto a Casal Palocco lo scorso giugno, dopo che la Smart su cui viaggiava insieme alla mamma e alla sorellina è stata centrata da una Lamborghini presa a noleggio dagli youtuber del canale The Borderline per girare un video.