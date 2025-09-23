Travolto e ucciso da un mezzo pirata sull’A4. La vittima era scesa dall’auto in panne per chiedere aiuto

Novara, 23 settembre 2025 – Scende dall’auto in panne per chiedere aiuto, ma viene travolto e ucciso da un mezzo pirata sull’A4. È morto così un uomo di circa 50 anni investito ieri sera lungo l’autostrada Torino-Milano, all'altezza del ponte sull'Agogna, nella zona di Novara.

La vettura della vittima era rimasta ferma per un guasto, sulla carreggiata in direzione Milano. Dopo essere sceso dall’abitacolo, l’uomo è stato colpito in pieno e sbalzato sull’asfalto da un mezzo – non si sa al momento se si tratti di una macchina o di un pezzo pesante – e poi ha proseguito dritto la sua corsa.

È aperta la caccia al pirata della strada. Sul caso sta indagando la polizia stradale, intervenuta sul posto – all'altezza del km 85+100 in direzione Milano – con il 118. Gli agenti stanno cercando di risalire all'investitore che non si è fermato dopo l'incidente. Da una prima ricostruzione, la vittima era rimasta in panne con l'auto, scesa dal mezzo è stata investita da un altro veicolo che si è poi allontanato.