Pordenone, 19 maggio 2018 - Incidente lungo l'autostrada A4: un autobus di linea Flixbus è uscito di strada finendo in un prato vicino e adagiandosi su un lato. L'episodio ha provocato 26 feriti di cui uno molto grave, gli altri in condizioni serie ma che non sarebbero in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto prima dell'alba, verso le 4 del mattino. Il veicolo stava percorrendo la linea Torino-Trieste quando, giunto tra Latisana e San Giorgio di Nogaro (Udine), è uscito dalla carreggiata per cause ancora in fase di accertamento. Immediati i soccorsi sanitari e meccanici, che hanno richiesto la chiusura dell'autostrada fra Latisana e San Giorgio: complesse e lunghe le operazioni di spostamento del mezzo.